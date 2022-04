Calciomercato Juve, fuga improvvisa | Ha già salutato i compagni

La Juventus potrebbe eseguire una mossa molto importante per il prossimo mercato

Grandi manovre di mercato nel cantiere della Juventus si prospettano in vista del prossimo mercato. Gli acquisti di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria hanno solamente anticipato una mini rivoluzione che verrà messa in atto in estate alla Continassa sulla rosa bianconera.

Nell’ultima annata la squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato fragilità evidenti, che l’allenatore toscano ha cercato di limare soprattutto nella seconda parte di stagione grazie ai rinforzi arrivati nella finestra di gennaio. In attesa della finale di Coppa Italia dell’11 maggio contro l’Inter, però, il giudizio su questa Juventus ad oggi non può che essere complessivamente negativo.

Uno dei reparti che andrà necessariamente ritoccato, non solo in entrata ma anche in uscita, è quello di centrocampo. Al netto degli infortuni capitati alla formazione bianconera nell’ultimo periodo, il rendimento dei centrocampisti della Juventus non è stato comunque positivo.

Calciomercato Juventus, Pogba ha salutato i compagni del Manchester United

Chi potrebbe decisamente risolvere il problema del centrocampo per la Juventus è Paul Pogba. Vecchia conoscenza bianconera, il francese andrà in scadenza in estate con il Manchester United e non rinnoverà il suo contratto. Fuori per un infortunio rimediato la scorsa settimana al polpaccio, ha praticamente già chiuso in anticipo la stagione.

Su Pogba rimane vigile dunque la Juventus, insieme ad altri grandi club in Europa come Paris Saint Germain e Real Madrid. Come spiegato da ‘AS’, Pogba avrebbe già annunciato il suo addio ai compagni del Manchester United, lasciando addirittura il gruppo Whatsapp di squadra una volta resa nota la sua decisione all’intero spogliatoio.