L’Inter ora lo sa: arriva l’annuncio del presidente

Il futuro di un calciatore di proprietà dell’Inter è in bilico in vista della sessione estiva di calciomercato: annuncio del presidente

L’Inter è tornata straripante. La truppa guidata da Simone Inzaghi, dopo due mesi sottotono e alquanto negativi, ha ritrovato le energie psicofisiche che le aveva tolto il doppio impegno durissimo in Champions League contro il Liverpool.

Il travolgente successo dei nerazzurri ai danni della Roma del grande ex Jose Mourinho è soltanto un’ulteriore conferma della loro fantastica condizione. A dare la svolta indubbiamente è stata la vittoria di misura ottenuta contro l’acerrima nemica Juventus tra le mura dell’Allianz Stadium. Da lì la ‘Beneamata’ non si è più fermata ed ora è di nuovo la favorita per la conquista del secondo Scudetto consecutivo, con la possibilità più che concreta di un mini Triplete. Tutto ciò, però, non basta: il calo è stato troppo considerevole per non tenerne conto, perciò serviranno necessariamente degli investimenti per potenziare la rosa e la dirigenza è già al lavoro in questo senso. Ma prima vanno risolte alcune questioni spinose in ballo. Tra queste c’è il futuro di Andrea Pinamonti, attualmente in prestito secco all’Empoli fino a giugno.

Calciomercato Inter, l’annuncio di Corsi su Pinamonti

Il giovane attaccante sta facendo vedere cose buone in toscana e ieri ha realizzato la doppietta decisiva che ha steso a sorpresa Spalletti e il suo Napoli. L’Inter si sta prendendo del tempo per riflettere e scegliere la soluzione migliore. Ai lombardi farebbe comodo aggiungere un buon centravanti da riserva al reparto offensivo, ma potrebbero anche sfruttare il cartellino del classe ’99 cercando di inserirlo in qualche operazione.

Sul futuro di Pinamonti ha detto la sua Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli: “Ha delle qualità, ma presenta ancora dei margini di miglioramento – ha dichiarato a ‘GR Parlamento’ -. Per noi rappresenta una pedina fondamentale, vista anche l’età. Ieri Marotta ci ha fatto i complimenti per il lavoro svolto, speriamo che venga studiato il meglio per il ragazzo“. Gli ‘Azzurri’ terrebbero volentieri Pinamonti. Starà all’Inter prendere una decisione definitiva.