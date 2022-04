Inzaghi ora trema: tripla assenza verso Bologna-Inter

Bologna-Inter rischia di essere uno snodo decisivo verso la conquista dello scudetto. Inzaghi deve fare i conti con diverse assenze

Ieri il Milan ce l’ha fatta, al fotofinish, a battere la Lazio e a tornare in vetta alla classifica. La lotta per lo scudetto prosegue senza interruzione di colpi e potrebbe regalare ancora emozioni importantissime.

Uno snodo cruciale per capire chi si prenderà la vetta della classifica è sicuramente rappresentato da Bologna-Inter. È quella la partita con cui i nerazzurri potrebbero operare l’ennesimo controsorpasso ai danni dei cugini rossoneri, con tutta l’intenzione di mantenerlo fino alla fine. Non arrivano, però, solo buone notizie per Simone Inzaghi, anzi. L’Inter deve fare i conti con una tripla assenza in vista della trasferta contro i rossoblù.

🚨 #Inter – Inzaghi perde #Gosens per Bologna: affaticamento alla coscia per il tedesco. Sempre personalizzato per #Vidal, recupero difficile. #Caicedo ancora ai box a causa della sindrome gastrointestinale accusata nei giorni scorsi 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 25, 2022

Bologna-Inter, non solo Vidal: tripla assenza per Inzaghi

Si ferma Robin Gosens. Proprio quanto l’esterno, molto sfortunato in questa stagione, aveva messo lo zampino sul 3-0 di Coppa Italia ai danni del Milan, ora arriva un altro stop. Si tratta di un affaticamento e ora è praticamente out per Bologna. Un’altra assenza è costituita da Arturo Vidal, per lui lavoro personalizzato e recupero difficile. Per Felipe Caicedo anche oggi niente allenamento, è rimasto a casa. Inzaghi non potrà contare su di loro, a meno di sorprese, in vista della partita di mercoledì, ma con un chiaro obiettivo in testa: la vittoria e la testa della classifica.