Scelto l’arbitro di Bologna-Inter: ecco chi fischierà i recuperi

Ecco gli arbitri scelti per i match di recupero, in programma mercoledì sera. E’ tutto pronto per Bologna-Inter

Manca ancora Sassuolo-Juventus per mandare in archivio la trentaquattresima giornata di Serie A ma per molte squadre è tempo di pensare al prossimo turno. Finalmente mercoledì si chiude il cerchio con i match da recuperare.

La tanto attesa Bologna-Inter, che potrebbe cambiare la classifica, a quattro partite dal termine, andrà in scena alle ore 20.15 e verrà arbitrata da Doveri, con Fabbri al Var.

Fiorentina-Udinese, in programma alle 18.30, invece, verrà arbitrata da Pezzuto. Ad Abisso Atalanta-Torino (ore 20.15)

Le designazioni arbitrali

FIORENTINA – UDINESE h. 18.30

PEZZUTO

ROSSI L. – VIGILE

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: LO CICERO

ATALANTA – TORINO h. 20.15

ABISSO

PASSERI – COSTANZO

IV: MINELLI

VAR: MARIANI

AVAR: MONDIN

BOLOGNA – INTER h. 20.15

DOVERI

IMPERIALE – CECCONI

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: PAGANESSI