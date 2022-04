Impresa Salernitana contro la Fiorentina: Nicola fa tre di fila e sogna la salvezza

L’anticipo delle 12.30 della 34esima giornata tra Salernitana e Fiorentina finisce 2-1, terza vittoria consecutiva per i granata di Nicola

La Salernitana continua a sognare. Terzo risultato utile consecutivo per i campani di Davide Nicola, che nell’anticipo delle 12.30 giocato all’Arechi hanno superato la Fiorentina per 2-1. Una vittoria preziosissima in chiave salvezza per i granata che salgono dunque a 25 punti superando in un colpo solo Genoa e Venezia e avvicinandosi al Cagliari.

Ad aprire le marcature, nel primo tempo, è stato Djuric. I padroni di casa sono stati poi raggiunti nella ripresa dal gol di Saponara con un destro in area di rigore. I granata si sono poi riportati in vantaggio grazie al gol di Bonazzoli, che ha approfittato di un grossolano errore di Igor per siglare la rete del 2-1 definitivo. I campani dunque continuano a sperare nella salvezza trascinati da Davide Nicola, mentre brusca frenata per i viola di Italiano nella corsa all’Europa.

Salernitana-Fiorentina 2-1

Marcatori: Djuric (S) 9′, Saponara (F) 64′, Bonazzoli (S) 79′.

CLASSIFICA:

Inter 72 punti; Milan 71; Napoli 67; Juventus 63; Roma* 58; Lazio e Fiorentina 56; Atalanta 54; Verona* 49; Sassuolo 46; Torino 43; Udinese** 39; Bologna** 38; Empoli 34; Spezia* 33; Sampdoria* 30; Cagliari 28; Salernitana 25; Genoa e Venezia 22.

*una partita in più

**una partita in meno