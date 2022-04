Salernitana-Fiorentina, succede l’incredibile: si toglie la scarpa e la ‘lancia’

Salernitana-Fiorentina è stata una partita fondamentale per la salvezza e la corsa europea. In campo, nella tensione generale, succede l’incredibile

La tensione è alle stelle e se si parla di calcio è anche giusto così. In campo, oggi alle 12.30, sono scese in campo Salernitana e Fiorentina e se ne sono viste delle belle.

Innanzitutto, parliamo di quanto successo sul terreno di gioco. I campani hanno fame di punti e di vittorie per alimentare un sogno che a un certo punto sembrava impossibile, quello della salvezza. La rivoluzione a gennaio, con Walter Sabatini e poi Davide Nicola, hanno raffigurato un altro scenario e si chiama speranza. Oggi è arrivato un altro tassello fondamentale. Grazie ai gol di Djuric e poi Bonazzoli, in mezzo il pareggio di Saponara, i granata hanno portato a casa una vittoria pesantissima con il risultato di 2-1. E ora il Cagliari, quel quart’ultimo posto, è più vicino, aspettando le altre. E comunque, dopo la vittoria, non possiamo che raccontarvi un episodio più che particolare.

Salernitana-Fiorentina, Nicola leva una scarpa per lanciarla a Ranieri

La Salernitana ha il vento tutto dalla sua parte ed è anche e soprattutto merito di Nicola. L’allenatore è noto per la sua fase difensiva arcigna, per l’attenzione ai dettagli, per come riesce a salvare squadre in bilico. E oggi ne abbiamo avuto la prova. Sul finale di primo tempo, il tecnico dei campani si è tolto la scarpa con la voglia di lanciarla verso Ranieri dopo che aveva sbagliato una giocata.

Alla fine non l’ha fatto davvero, ma anche solo il gesto, che potrebbe diventare iconico, dimostra il clima e la tensione positiva che c’è ora a Salerno. Perché ora tutti credono a un sogno che da impossibile è sempre più concreto.