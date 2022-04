Polemica e tensione altissima nel finale di Lazio-Milan: cosa è successo

Animi molto accesi nel finale di Lazio-Milan, gara vinta dai rossoneri in rimonta grazie al gol di Sandro Tonali: ecco cosa è successo

Tre punti fondamentali per il Milan, che affossa in rimonta la Lazio di Maurizio Sarri all’Olimpico. A decidere la contesa Sandro Tonali, autore di una rete nei minuti di recupero della ripresa.

Il gol in questione, però, ha anche acceso gli animi e generato numerose polemiche. In particolare, dopo la marcatura del centrocampista rossonero, dalle telecamere si nota un vistoso sorriso sul volto di Acerbi. Se ne accorge pure il compagni Adam Marusic, che lo riprende a muso duro visibilmente arrabbiato e tra i due per poco si evita la rissa.

Acerbi ride dopo il gol di Tonali, rissa sfiorata con Marusic nel finale di Lazio-Milan: esplode la polemica sui social

La reazione del centrale ex Sassuolo non è piaciuta per niente nemmeno ai tifosi biancocelesti ed è stata evidenziata da parecchi spettatori sui social. Numerosi i commenti su Twitter sull’accaduto, di seguito alcuni esempi.

Guarda come se la ride Acerbi dopo il gol di Tonali Fosse successo contro l’Inter sarebbe esploso twitter #LazioMilan pic.twitter.com/4CBtBh52Wy — Francesco Littera (@fralittera) April 24, 2022

Non vediamo l’ora che Acerbi lasci una volta per tutte il centro sportivo di Formello definitivamente. La sua risata dopo il 2° goal del Milan è inqualificabile. — Football Market (@fbmaarket) April 24, 2022

Acerbi ride subito dopo il gol … ma di cosa parliamo — Alex Buccino (@buccinoalex) April 24, 2022

Ma acerbi se l’è venduta davvero ahahahah ride come un matto dopo il gol — carlotta (@_treacherous_13) April 24, 2022

acerbi che se la ride dopo il gol preso, eh ma mourinho zi scanza 1!1!1! — Olga 🌻 (@bare_skri) April 24, 2022