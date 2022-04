Sozza da 7? Milanisti furiosi per un intervento di Dumfries

Gli ottimi giudizi all’arbitro Sozza non convincono in pieno i tifosi del Milan e quelli dell’Inter. Manca un’espulsione ma non solo

Voti alti per Simone Sozza. I principali quotidiani, in edicola stamani, hanno premiato la sia direzione arbitrale in Inter-Roma. Il classe 1987 della sezione di Seregno, ma nato a Milano, è stato così promossi davvero da tutti. Almeno sui giornali.

Sui social, infatti, i pareri sul fischietto 34enne sono davvero discordanti. Non è difficile trovare sostenitori della Roma ma anche del Milan che ha messo nel mirino alcuni episodi, sfuggiti ai più.

Sotto la lente di ingrandimento è così finito soprattutto il brutto intervento di Dumfries, che con i tacchetti colpisce il ginocchio di Zalewski ma anche un possibile giallo per Brozovic e il contatto Bastoni-Perez, valutato fallo dell’attaccante giallorosso. Per molti sarebbe il contrario.

Polemiche, non importanti bisogna dirlo, ma che alimentano un clima per nulla sereno. I tifosi della Roma ma soprattutto quelli del Milan si sentono penalizzati dagli arbitri, non certamente per quest’ultima gara ma per un’intera stagione. E credono davvero poco che alla fine tutto verrà compensato…

