Empoli-Napoli, è subito bufera. Poi un lampo improvviso ribalta tutto

Empoli e Napoli si stanno dando battaglia in Serie A, alla ricerca di punti importanti nel finale di stagione. C’è già, però, chi ha perso la pazienza, prima di

Rewind a una settimana fa: Stephan El Shaarawy spegne i sogni del Napoli e con un gol al fotofinish condanna gli azzurri all’1-1. Le lacrime di Lorenzo Insigne, il sogno scudetto che si allontana sono immagini fresche e che è impossibile dimenticare.

Oggi, a poche partite dalla fine, si sfidano Empoli e Napoli al Castellani. Una partita che rappresenta l’ultima speranza per i partenopei di tornare in lizza per lo scudetto, anche perché l’Inter ieri ha battuto la Roma. Fin dai primi scampoli di partita, però, non mancano le critiche ai ventidue in campo. Ecco cosa è successo sui social all’inizio della partita, fino al gol di Dries Mertens.

Empoli-Napoli, da inizio partita a Mertens cambia tutto

Il Napoli tenta di fare la partita, ma il ritmo non si alza e soprattutto le giocate di qualità stentano ad arrivare. L’Empoli ci prova, ma con poca concretezza e lo 0-0 sembra il risultato più giusto. Anche Luciano Spalletti se la prende spesso coi suoi, dando continuamente indicazioni e con veemenza. I social non la prendono bene. Anche solo dopo 15 minuti, iniziano a spuntare i primi tweet polemici nei confronti del Napoli: la pazienza sembra assolutamente finita. Ma poi cambia tutto. Velo di Osimhen e il solito Mertens, con il destro, proprio nel momento più difficile per il Napoli, porta in vantaggio i suoi. Le critiche vengono zittite, almeno per ora. Di seguito vi proponiamo diversi post che dimostrano quanto successo.

Per ora #EmpoliNapoli mi sembra la scampagnata che si fa a pasquetta

Ridicoli — Saco69 (@Saco691) April 24, 2022

In questi primi 20 minuti del Napoli di inizio stagione non c’è rimasto nulla, nemmeno la maglia! #EmpoliNapoli #ForzaNapoliSempre — Marina (@Marinapartenope) April 24, 2022

Troppo entusiasmo, troppa foga, mica ci stiamo giocando il terzo posto… Noooo… #EmpoliNapoli — Wolfango (@Wolfango83) April 24, 2022

1° tempo osceno. Anguissà e Fabian vagano per il campo, Insigne scolastico e compassato, Zanoli impaurito, Osimhen volenteroso ma confusionario. Nota di merito per il solito #Mertens e il buon Mario Rui che almeno si fa il mazzo. Tatticamente ZERO #EmpoliNapoli #ForzaNapoliSempre — Nello Florio (@NelloFlorio) April 24, 2022