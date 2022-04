DIRETTA Serie A, Lazio-Milan 1-1 | Pareggia Giroud! LIVE

Calciomercato.it vi offre il big match dello stadio ‘Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita alla Lazio nel posticipo domenicale valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno, che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.

Reduci dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter, i rossoneri del grande ex Pioli devono dare seguito al successo in campionato contro il Genoa di nove giorni fa per continuare il proprio cammino verso lo scudetto. Dopo il mezzo passo falso contro il Torino, invece, i biancocelesti di Sarri puntano ad ottenere una vittoria di prestigio per riprendere la corsa ad un posto in Europa League. All’andata i meneghini si imposero col risultato di 2-0. Calciomercato.it vi offre la super sfida dell’Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3) Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All: Pioli.

CLASSIFICA: Inter* punti 72, Milan* 71, Napoli 67, Juventus* 63, Roma 58, Lazio* 56, Fiorentina* 56, Atalanta* 54, Hellas Verona 49, Sassuolo* 46, Torino* 43, Udinese* 40, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia* 22.

*Una partita in meno