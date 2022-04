DIRETTA Serie A, Genoa-Cagliari 0-0 | Palo di Joao Pedro LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Blessin ed il Cagliari di Mazzarri in tempo reale

Il Genoa e il Cagliari si affrontano in una gara molto delicata valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno, in un autentico scontro diretto in chiave salvezza.

Da un lato i liguri di Blessin, reduci da tre sconfitte consecutive, sono quasi all’ultima spiaggia: serve una vittoria per abbandonare l’ultimo posto in classifica e provare ad evitare la retrocessione in Serie B. Dall’altro i sardi di Mazzarri vogliono dare seguito al successo sul Sassuolo per provare ad allungare sulla zona retrocessione. All’andata il ‘Grifone’ si impose col punteggio di 3-2. Calciomercato.it vi offre il match di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-CAGLIARI

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Amiri, Galdames, Portanova; Ekuban. All. Blessin

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 72, Milan* 71, Napoli 67, Juventus* 63, Roma 58, Fiorentina* 56, Lazio* 56, Atalanta* 54, Verona 49, Sassuolo* 46, Torino* 43, Udinese* 40, Bologna* 39, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari* 28, Salernitana* 25, Genoa* 22, Venezia* 22.

*Una partita in meno