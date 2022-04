DIRETTA Serie A, Empoli-Napoli 0-1 | Mertens sblocca la partita LIVE

Per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A si affrontano, alle 15, l’Empoli di Andreazzoli e il Napoli di Spalletti

Il Napoli torna in campo, per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, e fa visita all’Empoli: i padroni di casa non vincono dal 12 dicembre scorso, proprio contro gli azzurri all’andata.

Nonostante questo ruolino di marcia, la squadra di Aurelio Andreazzoli veleggia serenamente a quota 34 punti in classifica con ampio margine sulla zona retrocessione. Di contro, gli uomini di Luciano Spalletti, dopo il pareggio interno contro la Roma di José Mourinho, vedono ridotte al lumicino le speranze Scudetto. Ma, per tenere accesa la fiammella, dovranno necessariamente conquistare i tre punti, in attesa anche del risultato di Lazio-Milan, dopo quello di Inter-Roma. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Castellani’ di Empoli.

FORMAZIONI EMPOLI-NAPOLI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Verre; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

