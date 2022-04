Donnarumma tifa Milan: l’annuncio sul futuro

Donnarumma dopo aver vinto la Ligue 1 parla del suo futuro e anche del Milan: i rossoneri continuano ad essere nei suoi pensieri

E’ arrivato il primo titolo con la maglia del Psg per Gianluigi Donnarumma. Una stagione non proprio esaltante per l’estremo difensore italiano, protagonista di diversi errori, alcuni dei quali decisivi. Ieri, però, con il pareggio contro il Lens è arrivata la matematica. Con 78 punti in 34 partite, il Psg si è reso irraggiungibile dal Marsiglia, che vincendole tutte può al massimo arrivare a 77.

Donnarumma ha dovuto festeggiare dalla panchina. Ancora una volta, infatti, Pochettino gli ha preferito Navas. Un dualismo destinato a cambiare, come sottolineato dallo stesso Donnarumma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono qui per fare il titolare. Per me è stato un anno di ambientamento, non è stato facile cambiare, lingua e abitudini. Con Navas ho un ottimo rapporto ma, come ha dichiarato anche lui, non è stato facile vivere questa competizione. Le cose sicuramente devono cambiare”.

Psg: Donnarumma vuole la Champions League

Eliminazione dalla Champions – “Ci è dispiaciuto molto anche perché ci hanno sempre supportato e sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Li capiamo, anche noi volevamo fare bene in Europa: abbiamo sofferto nello spogliatoio dopo l’eliminazione, in futuro proveremo a rifarci anche in Champions”.

Tifoso rossonero – “Vorrei il Milan campione d’Italia. Sento spesso i miei compagni, gli auguro di vincere lo scudetto perché stanno facendo una grandissima stagione e Pioli sta lavorando molto bene”.