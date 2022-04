La svolta accende Juventus e Inter: Gabriel Jesus ha deciso

Gabriel Jesus ha preso una decisione sul suo futuro: Juventus e Inter possono far partire l’assalto, c’è la svolta

Sarà il mercato dei grandi bomber. Si prospetta un’estate bollente per il mondo del calcio con alcuni tra i migliori calciatori pronti a cambiare maglia. Da Mbappe a Haaland, passando per i possibili trasferimenti di Cristiano Ronaldo e Messi.

Tutto in divenire con il ciclone bomber che potrebbe coinvolgere anche altri calciatori. Uno di questi è Gabriel Jesus, legato da un contratto con il Manchester City fino al 2023. La trattativa per il rinnovo non decolla e il club inglese ha già fatto sapere all’entourage del giocatore che senza prolungamento in estate potrebbe arrivare l’addio. Una cessione resa ancora più probabile dal possibile arrivo di Haaland alla corte di Pep Guardiola.

Ecco perché Gabriel Jesus ha iniziato a guardarsi intorno e il suo nome piace a tanti club: in Italia Juventus e Inter sono da tempo sulle sue tracce, in Spagna si parla di Atletico Madrid e Barcellona, anche se negli ultimi giorni la pista che più calda sembrava quella che portava all’Arsenal.

Calciomercato Juventus e Inter, Gabriel Jesus ha deciso

Ora, secondo quanto riferisce ’90min.com’, arriva una presa di posizione da parte dello stesso Gabriel Jesus. In caso di addio al Manchester City, infatti, il brasiliano non avrebbe intenzione di proseguire in Premier League ma vorrebbe trasferirsi in un altro dei principali campionati europei.

Una scelta che ovviamente spalancherebbe le porte a Juventus e Inter, entrambe a caccia di un attaccante. Per le due italiane la strada ad ogni modo non sarebbe comunque in discesa: al di là di come vada a finire la trattativa con il Manchester City per il rinnovo, un Gabriel Jesus sul mercato farebbe gol a molte big europee che potrebbero soffiarlo ai due club di Serie A. Una cessione non esclusa da Guardiola che dopo i quattro gol rifilati proprio dal brasiliano al Watford non si è sbilanciato: “Non conosco cosa accadrà a fine stagione, la mia unica preoccupazione è che i calciatori facciano di tutto per vincere”. Intanto una decisione già è arrivata: se sarà addio per Jesus, lo sarà anche alla Premier League.