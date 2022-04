Bomba di Adani su Zaniolo: “Mourinho ha già deciso”

Daniele Adani molto critico con Zaniolo, il commentatore televisivo si esprime sul talento della Roma e spiega una scelta di Mourinho

Per squalifica, Nicolò Zaniolo non potrà scendere in campo oggi contro la sua ex squadra. Inter-Roma si disputerà senza il talento giallorosso e della Nazionale, ma si annuncia ugualmente una gara estremamente interessante.

I nerazzurri chiedono strada a un altro ex, Mourinho, verso lo scudetto, ma la Roma in questo momento è avversario scomodissimo. La sfida viene presentata sulla ‘Gazzetta dello Sport’ dal commentatore Rai Daniele Adani, che spiega: “Mourinho ci ha messo un po’ a sentire la squadra come sua, ha preso qualche sbandata ma ora ha imboccato la strada giusta. La Roma ora è equilibrata dietro e nei prinicipi d’attacco”. Su Zaniolo, il suo parere è è piuttosto critico: “E’ un giocatore che merita un discorso a parte. Come talento senza di lui la Roma perde qualcosa, ma credo che nella testa di Mourinho Pellegrini, Mkhitaryan e Abraham vengano prima. Con questi tre, il gioco è più collettivo e meno legate alle iniziative del singolo. Zaniolo ha grande potenziale, ma deve migliorare nel connettersi coi compagni. Non è un caso che la Roma abbia vinto il derby 3-0 con lui in panchina, per dire…”.