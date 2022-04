Amore eterno tra l’Inter e Mourinho: l’accoglienza ‘Special’ di San Siro

Josè Mourinho torna per la seconda volta in stagione al Meazza da avversario dell’Inter. La reazione della San Siro nerazzurra per l’attuale allenatore della Roma

E’ una partita speciale per José Mourinho e non potrebbe essere altrimenti. Accoglienza calorosa della San Siro nerazzurra per l’ex allenatore dell’Inter ed eroe del ‘Triplete’ nel 2010.

Già in Coppa Italia a febbraio il pubblico di fede interista aveva riservato una standing ovation all’attuale mister della Roma che ritornava per la prima volta in quello che fu il suo stadio. Nuova accoglienza calorosa quest’oggi per Mourinho, accolto da cori e applausi al momento del suo ingresso sul prato del ‘Meazza’ per il riscaldamento di Pellegrini e compagni.

Scenario che si è ripetuto alla lettura delle formazioni da parte dello speaker di San Siro: fischi assordanti per i giocatori giallorossi, applausi invece a scena aperta per lo ‘Special One’ con la Curva Nord interista che gli ha dedicato anche qualche coro. Un amore eterno ed indelebile quello con l’Inter come ammesso anche dallo stesso allenatore lusitano, anche se oggi ‘Mou’ cercherà di dare un dispiacere alla sua ex e complicargli i piani per la corsa scudetto.