L’Inter schianta la Roma e i social si scatenano: l”accusa’ a Mourinho

Dopo la netta vittoria dell’Inter sulla Roma di Mourinho social scatenati: si tira in ballo il passato nerazzurro del tecnico portoghese

L’Inter vince senza troppe difficoltà contro la Roma di Josè Mourinho. Il grande ex finisce nel mirino dei social al termine di una partita che ha visto i giallorossi soccombere praticamente per tutto il match.

Il 3-1 finale rispecchia alla perfezione la superiorità della squadra di Simone Inzaghi che con questi tre punti in cassaforte si può accomodare e vedere cosa farà il Milan domani contro la Lazio. Intanto però è proprio Mourinho a tenere banco, soprattutto su Twitter dove tutti tirano in ballo il passato nerazzurro dell’allenatore portoghese.

“Faceva prima a sedersi al fianco di Inzaghi” twitta un utente ed un altro – di fede rossonera – mostra di avere le idee abbastanza chiare su quel che è accaduto a ‘San Siro’: “Che la Roma si scansasse a San Siro era certo”. Certo come il legame tra Mou e l’Inter certificato da un altro utente sempre su Twitter: “Fondamentalmente è rimasto interista”. Ma di tweet sulla stessa falsariga se ne trovano davvero tanti e tutti ricordano il triplete conquistato dallo Special One in nerazzurro.

Eccone alcuni:

Pensavo che la #lazio partisse da +6 a causa della salernitana invece era l’inter grazie a #mourinho #InterRoma — Davide V. 🇪🇺 (@CavaliereNero_) April 23, 2022

#Mourinho faceva prima a sedersi accanto ad Inzaghi — Aslanrossonero (@aslanrossonero) April 23, 2022

Che la #Roma si scansasse era certo, soprattutto dato il passato di #Mourinho Però vedere che l’#Inter riuscirà anche quest’anno a vincere, per tutti i torti da noi subiti e a loro concessi fa male Proviamoci comunque, Forza #Milan — 🇷🇸 (@Lazetismo) April 23, 2022

Se al posto di #Mourinho ci fosse un qualsiasi altro allenatore a sfondare lo stesso sarebbero i romanisti per primi ora invece silenzio pensiamo alla prossima #SpecialOne siamo in semifinale (come già fatto da #DiFrancesco e #Fonseca ) #InterRoma — U5X601 (@Anim908) April 23, 2022