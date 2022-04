Diretta Venezia-Atalanta | Formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Venezia-Atalanta, match della trentaquattresima giornata di Serie A

In uno dei due anticipi delle 15 della trentaquattresima giornata di Serie A, il calendario metterà di fronte due delle più grandi delusioni di questo 2022. Protagoniste di un campionato dignitoso nel girone d’andata, Atalanta e Venezia hanno avuto un crollo evidente con l’avvento del nuovo anno solare e si trovano di fronte ad un’ultima spiaggia per centrare i propri obiettivi stagionali.

Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, la squadra di Gasperini ha un bisogno vitale di tre punti per rimanere attaccata a Fiorentina e Roma e mantenere in vita le speranze di quinto posto in classifica. Complice una lunga lista di indisponibili che comprende, tra gli altri, anche Toloi, Pezzella, Maehle, Malinovskyi e Ilicic, il mister nerazzurro ha convocato molti giovani per la sfida di oggi. Non se la passa certo meglio Zanetti che, oltre agli squalificati Haps e Kiyine, deve fronteggiare una vera e propria emergenza tra i pali. Raggiunti dalla Salernitana dopo la vittoria dei campani nel recupero, i padroni di casa devono vincere per affrontare le ultime giornate di campionato con qualche speranza di salvezza. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Atalanta

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Ullmann; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 71, Inter* 69, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina* 56, Atalanta* 51, Verona 48, Sassuolo 46, Torino* 40, Udinese* 39, Bologna* 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Genoa 22, Venezia* 22, Salernitana* 22.

*Una partita in meno