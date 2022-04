Doppia assenza ufficiale e bocciatura choc: Mou lo cede prima dell’Inter

Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali di Inter e Roma, in programma questo pomeriggio alle 18.00

Scelte piuttosto forti sia da una parte che dall’altra a pochissimi minuti dal via di Inter-Roma. Sia Simone Inzaghi che José Mourinho hanno sorpreso tutti con le loro scelte ufficiali rispetto alle probabili formazioni della vigilia.

Farà discutere soprattutto la scelta operata dallo Special One, che ha optato per l’esclusione dal primo minuto di Jordan Veretout. In virtù dell’assenza per infortunio di Cristante, il centrocampista francese veniva dato per favorito nella mediana insieme a Sergio Oliveira. Una scelta piuttosto dura che può segnare definitivamente il futuro in uscita dell’ex Fiorentina.

Anche sul fronte Inter Simone Inzaghi ha deciso di optare per un cambio in difesa inaspettato, lanciando Federico Dimarco dal primo minuto al posto di Alessandro Bastoni. In questo caso, si tratta semplicemente di una scelta tattica considerata la grande importanza che il classe 1999 ha ricoperto nella linea arretrata nelle ultime stagioni: difficilmente potrà avere ripercussioni sul mercato.

Inter-Roma, Mourinho scarica Veretout

Queste solo le formazioni ufficiali di Inter-Roma annunciate pochi minuti fa per il match che avrà inizio alle 18.00 nel tutto esaurito di San Siro:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.