Luis Alberto cambia maglia in Serie A: proposto lo scambio a Sarri

Luis Alberto potrebbe salutare la Lazio a fine stagione, restando comunque in Serie A: proposto lo scambio con il bomber a Sarri

Lo spagnolo ex Liverpool è uno dei giocatori di maggior talento presenti nel campionato italiano e, la prossima estate, potrebbe cambiare maglia: il suo futuro resta incerto.

Dopo alcuni mesi complicati, con un feeling che non sembrava partire mai, Maurizio Sarri ha digerito anche un giocatore con le caratteristiche di Luis Alberto all’interno del suo gioco. Una testimonianza di questo sono i 4 gol e gli 8 assist messi a referto in campionato, dove in totale ha già collezionato 30 presenze. Insieme alle prestazioni dello spagnolo sono cresciute anche quelle della Lazio, ma nonostante questo in estate l’addio potrebbe essere la scelta comune. Juventus, Milan e Inter, a fasi alterne, sono state accostate a lui in passato: la prossima squadra di Luis Alberto, però, potrebbe essere il Napoli.

Napoli su Luis Alberto | Proposto lo scambio con Petagna a Sarri

Uno degli uomini del giorno, in chiave mercato, è Luis Alberto. Secondo quanto rivelato da ‘Il Messaggero’, Maurizio Sarri vorrebbe un giocatore con caratteristiche diverse a centrocampo – continua a piacere Vecino in questo senso – e sarebbe disposto a cedere lo spagnolo anche ad una cifra inferiore a 30 milioni. L’agenzia che gestisce l’ex Liverpool, poi, è la stessa di cui fa parte anche Fabian Ruiz e lo avrebbe proposto al Napoli.

Ai partenopei Luis Alberto piace molto, e potrebbe essere di grande aiuto a Luciano Spalletti, però l’operazione richiederebbe l’inserimento di una contropartita tecnica. Sempre secondo ‘Il Messaggero’, il Napoli avrebbe proposto uno scambio con Andrea Petagna. Seppur alla ricerca di un vice Immobile, la Lazio non sembra essersi scaldata per l’attaccante classe ’95 e non vorrebbero l’inserimento di una contropartita. La volontà di Lotito, in caso di cessione dello spagnolo, è quella di monetizzare il più possibile. L’affare sarebbe solamente in una situazione embrionale, ma le basi sono abbastanza solide e l’approdo di Luis Alberto a Napoli non è affatto da escludere.