Juventus-Donnarumma, la mossa a sorpresa: colpo di scena

Il futuro di Donnarumma al Psg è in bilico, la Juventus monitora la situazione con attenzione: mossa a sorpresa dei bianconeri

La stagione di Gianluigi Donnarumma al Psg è andata molto diversamente rispetto alle attese. Il portiere della Nazionale non è riuscito a guadagnarsi la titolarità incondizionata in Francia, nonostante sia arrivato sotto la Torre Eiffel con un contratto faraonico (da 12 milioni a stagione) e con i galloni di miglior giocatore di Euro 2020.

Il dualismo con Keylor Navas e qualche errore di troppo hanno influito parecchio. Di recente, la sua continuità di rendimento è venuta meno, e le polemiche post eliminazione dell’Italia nei playoff mondiali non hanno aiutato di certo, anzi. Gli scenari, in vista della prossima stagione, potrebbero farsi clamorosi. Con il perdurare dell’attuale situazione, il portiere stabiese classe 1999 potrebbe anche pensare a un clamoroso addio al Psg, soprattutto in caso di permanenza di Pochettino. E si pensa a un suo pazzesco ritorno in Italia. La Juventus sarebbe l’unica ad avere la forza economica di prenderlo, i bianconeri ragionano sul possibile colpaccio. Ma con in mente anche una mossa a sorpresa.

Juventus, cambio di rotta: avanti per Keylor Navas

In Piemonte, potrebbero infatti direzionare le loro attenzioni su Keylor Navas, che a sua volta vorrebbe lasciare Parigi se si proseguisse nel dualismo con il collega. Ne è convinto il portale iberico ‘fichajes.net’, secondo cui il costaricense potrebbe arrivare come rinforzo di grande esperienza. Occhio però anche ad altre piste. Ci pensa seriamente il Newcastle, che dopo aver raggiunto la salvezza, per il prossimo anno, punta ad una super campagna di rafforzamento per andare all’assalto dell’Europa. E attenzione anche al Siviglia, che potrebbe perdere Bono a fine stagione.