L’uragano Conte si abbatte sull’Inter: 25 milioni di euro

Il Tottenham di Conte sarebbe fortemente interessato ad un titolare dell’Inter in vista della prossima estate: offerta da 25 milioni di euro

Una prestazione sontuosa. L’Inter strapazza la Roma a San Siro e lancia un altro messaggio forte al Milan in ottica Scudetto. La ‘Beneamata’ dimostra ancora di aver recuperato energie psicofisiche importanti e superato pienamente il periodo buio durato ben due mesi. Ora la squadra di Inzaghi è di nuovo la favorita assoluta per la conquista del principale trofeo nazionale.

Il desiderio, però, è quello di portarsi a casa il mini triplete battendo la Juventus in finale di Coppa Italia. Insomma, nonostante tutto i lombardi possono concludere la stagione in corso nel migliore dei modi, ma non si può essere soddisfatti al cento per cento, anzi. Rispetto allo scorso il calo è stato evidente sotto quasi tutti i punti di vista, perciò sarà assolutamente necessario intervenire nella sessione estiva di calciomercato con delle operazioni di spessore. Restano, però, le difficoltà a livello economico della società targata Suning, per questo non si escludono anche stavolta una se non un paio di cessioni eccellenti. Attenzione pure a Denzel Dumfries in questo senso.

Conte vuole Dumfries: offerta da 25 milioni all’Inter

Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il Tottenham dell’ex Antonio Conte avrebbe messo gli occhi sull’esterno basso olandese, autore del primo gol realizzato oggi contro la Roma. Secondo il portale spagnolo, gli ‘Spurs’ avrebbe preparato un’offerta da 20 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro) per l’ex PSV. La ‘Beneamata’, dal canto suo, ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro e potrebbe prendere in considerazione una cessione solo se arrivasse una proposta simile. Starà al Tottenham decidere se aumentare l’offerta o guardare altrove.