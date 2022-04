Inter-Roma anche sul mercato: scelta fatta, lo scippo è pazzesco

Non solo la super sfida sul campo, le strade di Inter e Roma si incrociano anche in ambito di calciomercato: il big di Inzaghi da Mourinho

Inter contro Roma a San Siro, una sfida estremamente affascinante per diversi motivi. Innanzitutto, genera sempre un certo effetto rivedere Jose Mourinho a San Siro, stadio in cui ha vissuto i momenti migliori della sua carriera. Il legame tra lo Special One e i tifosi nerazzurri è indissolubile e ancora adesso molto sentito dalle parti in causa, come visto anche oggi.

Poi ci sono i traguardi da raggungere nella stagione in corso. La ‘Benemata’ ha riacquistato importanti energie psicofisiche dopo gli ultimi due mesi di appannamento ed è tornata la favorita per la vittoria dello scudetto. Finché la matematica non darà il suo verdetto, invece, i giallorossi continueranno a sperare di sorpassare la Juventus e prendersi il quarto posto, nonostante il mister portoghese abbia già dichiarato impossibile l’obiettivo in questione. Ma le strade di Inter e Roma spesso vanno ad incrociarsi anche in ambito di calciomercato. È capitato più volte negli anni che i due club si rendessero protagonisti di operazioni realizzate tra di loro e non è escludere che questo scenario possa ripetersi la prossima estate.

Da Inter-Roma al calciomercato: il big di Inzaghi da Mourinho, decisione presa

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 Oggi si gioca #InterRoma: quale big rubereste alla vostra avversaria? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 23, 2022

Sulle pagine Twitter e Telegram di Calciomercato.it, vi abbiamo voluto sottoporre un sondaggio, chiedendovi quale big di Inter e Roma rubereste alla vostra avversaria. Su tutti e due i social vi abbiamo messo davanti a queste quattro opzioni: Abraham, Barella, Lautaro Martinez e Pellegrini. La maggior parte dei voti in entrambi i casi sono andati al centrocampista nerazzurro (Tw e Tg 37%).

Su tw il secondo posto se lo è aggiudicato l’attaccante argentino (Tw 27%, Tg 15%) con l’ex Chelsea (Tw 24%, Tg 35%) terzo, mentre su Telegram si è verificato l’opposto. Ultimi posti, infine, per Lorenzo Pellegrini (Tw 12%, Tg 13%). I sostenitori della Roma, quindi, non hanno dubbi. Alla rosa dell’Inter toglierebbero volentieri Nicolò Barella, che tra l’altro in passato era stato accostato proprio ai capitolini prima di trasferirsi ad Appiano Gentile.