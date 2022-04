L’Inter batte la Juve: incontro e intesa lampo

L’Inter fiuta la grande occasione di mercato e prepara il sorpasso alla Juventus, Marotta ha in canna il colpo in prestito

Dalla gara con la Juventus, tre settimane fa, l’Inter è rinata. Il successo per 1-0 a Torino ha rinvigorito i nerazzurri, che hanno infilato tre successi di fila in campionato, tornando padroni del proprio destino per lo scudetto, e hanno conquistato la finale di Coppa Italia strapazzando il Milan nel derby di ritorno in semifinale per 3-0. Con la Juventus, si giocheranno l’11 maggio un nuovo trofeo, e gli intrecci, come sempre, non finiscono qui.

Le due squadre si preparano ad affrontarsi nuovamente sul mercato, come spesso accade. Da una parte, ci sarà la volontà dei nerazzurri di mantenere le posizioni di vertice, dall’altra, il tentativo dei bianconeri di riconquistare la grandeur perduta. Marotta, naturalmente, non intende fare sconti alla sua ex squadra e pregusta un grande colpo per il mercato estivo. Una grande occasione in prestito che arriva dalla Spagna.

Vicendevole oggetto del desiderio è Rodrigo De Paul. L’argentino, volato l’anno scorso all’Atletico Madrid, non ha trovato in maglia Colchoneros il feeling sperato. E l’ipotesi di un addio si fa già piuttosto concreta. Il disagio dell’ex Udinese è evidente e da parte sua ci sarebbe la volontà di tornare in Italia. L’Inter ha già sondato il terreno con l’entourage del giocatore durante la missione madrilena di Ausilio, due settimane fa. I nerazzurri potrebbero chiederlo in prestito, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, anche secco qualora non dovesse individuarsi una cifra per il riscatto. Ipotesi che l’Atletico vorrebbe evitare ma che, vista la virtuale certezza di una clamorosa minusvalenza, rispetto ai 35 milioni sborsati in estate, potrebbe farsi rapidamente largo. Per l’Inter potrebbe essere una grande occasione per rinforzare il centrocampo con qualità e quantità, la diplomazia è al lavoro per bruciare la concorrenza della Juventus, da tempo interessata a sua volta, come detto, a De Paul.