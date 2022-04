De Paul-Inter e lo scambio improvviso: per Simeone è un successo

Rodrigo De Paul sarebbe scontento della sua avventura all’Atletico Madrid. Stamane l’argentino ex Udinese è stato riaccostato all’Inter

Non è stata certo felice la stagione di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid. La prima stagione e, forse, anche l’ultima. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma infatti quello che circola già da un po’ in Spagna, ovvero che l’argentino ex Udinese, costato ai ‘Colchoneros’ circa 40 milioni bonus inclusi, sia scontento e desideroso di andar via. In aggiunta rilancia la pista Inter, con il Ds nerazzurro Ausilio fattosi avanti alcuni giorni fa direttamente con l’entourage del classe ’94 durante la sua ‘missione’ in terra madrilena.

All’Inter piace da tempo, con il club di viale della Liberazione che potrebbe provare a prenderlo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Considerato il grande e fresco investimento, però, l’Atletico preferirebbe cederlo solo di fronte a una proposta interamente cash o utilizzarlo come contropartita tecnica. In tal senso occhio al possibile inserimento di De Paul nell’affare Lautaro Martinez, come noto una delle priorità di Simeone per rinforzare il reparto avanzato.

A proposito di scambi con De Paul, profilo gradito pure in casa Juventus e in casa Milan, ‘Elgoldigital.com’ parla di un tentativo già in atto da parte dell’Atletico con il Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, De Paul al Bayern in cambio di Sabitzer

Lo scambio perfetto, che farebbe felice Simeone. Il portale spagnolo scrive che De Paul è stato proposto nientemeno che al Bayern Monaco per avere in cambio Marcel Sabitzer, tuttocampista austriaco molto stimato dal ‘Cholo’ e che è destinato a lasciare i bavaresi visto il poco spazio trovato quest’anno alla corte di Nagelsmann. Se De Paul non interessasse ai tedeschi, i ‘Colchoneros’ metterebbero in azione il piano B, rappresentato da Saul di ritorno dal Chelsea non intenzionato a esercitare l’opzione di riscatto.