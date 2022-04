Di Maria in Serie A, testa a testa con la Juve

Il nome di Angel Di Maria si fa caldissimo per il mercato di Serie A: l’argentino nel mirino non soltanto della Juventus

A fine stagione, Angel Di Maria lascerà il Psg. A 34 anni, uno come il ‘Fideo’ può fare comunque ancora molto comodo, e non a caso la Juventus ci starebbe pensando seriamente.

Contatti avviati, come si è appreso in questi giorni, tra i bianconeri e l’entourage del giocatore. L’argentino si è di fatto proposto per la squadra piemontese, essendo interessato a un’ultima grande avventura in Europa prima di chiudere la carriera in patria. Una opportunità di mercato che per la Juventus presenta comunque dei pro e dei contro, con l’età e l’ingaggio del giocatore a pesare. Ma c’è di più. Su Di Maria ci sarebbe anche la concorrenza di una big di Serie A.

Di Maria, Juventus sfidata: sgarbo ai bianconeri

Stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Ekrem Konur, esperto di mercato, osserverebbe la situazione con molto interesse anche il Milan. I rossoneri, non è un mistero, sono a caccia di rinforzi un po’ in tutti i reparti, con particolare attenzione all’attacco. E con l’avvento di Investcorp, avrebbero una potenza di fuoco non indifferente da poter spendere sul mercato. Un talento del genere porterebbe in un colpo solo esperienza, tasso tecnico e un volto capace di far crescere il brand rossonero in Europa da tutti i punti di vista. Paolo Maldini, che va verso la conferma insieme a Massara, pregusta il colpaccio da sottrare alla Juventus, in una sfida di mercato che anticiperebbe, di fatto, quella sul campo della prossima stagione per la corsa scudetto.