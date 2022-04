Serie A, l’Inter parte avanti sulla Roma. Atalanta e Verona pronte a far divertire

Siamo entrati nel vivo della stagione con il rush finale di questo campionato di Serie A che si preannuncia tiratissimo fino alla fine. Tante le tematiche del weekend a partire dall’analisi del sabato col ‘SuperQuota’

Neanche il tempo di digerire la due giorni di Coppa Italia che ha portato alla definizione della finale, che si ritorna prontamente in campo con le sfide valide per la 34/a giornata di Serie A. Le tematiche del campionato abbracciano ogni zona della classifica, con tutti i verdetti ancora da definire ed in attesa di sviluppi: dalla corsa scudetto con Milan e Inter grandi favorite, passando per la zona europea con tante squadre in pochi punti, e fino ad arrivare alla battaglia per la salvezza che dopo il successo nel recupero della Salernitana si preannuncia agguerrita e senza esclusione di colpi.

Naturalmente l’attenzione del pubblico è principalmente catalizzata dalla super sfida di San Siro tra Inter e Roma, che si disputerà sabato pomeriggio a partire dalle 18 e che vedrà da una parte i campioni d’Italia vogliosi di dare un segnale fortissimo nella corsa al titolo, e dall’altra i giallorossi del grande ex Josè Mourinho, l’uomo del Triplete reduce da un ottimo pareggio sul campo del Napoli. Le motivazioni dunque non mancano di certo da entrambe le parti, con i nerazzurri che non possono più sbagliare nel testa a testa a distanza col Milan, e la Roma che dal canto suo è reduce da un discreto momento di solidità con la sconfitta che ormai manca da ben 12 turni. A Simone Inzaghi quindi il compito di far valere il fattore casalingo e provare a fare un pieno carico di punti ai danni di chi come Mourinho ben conosce ciò che può dare il pubblico di San Siro. Insomma, una sfida tosta, ma che vede sicuramente l’Inter favorita, che potrebbe magari vincere, ma non con un ampio scarto

Il sabato di Serie A: tra la voglia di gol dell’Atalanta e il rischio della Sampdoria

Al netto di Lazio-Milan, altro grandissimo big match del turno che però si giocherà domenica, una menzione particolare la merita anche Venezia-Atalanta, gara tra due squadre in difficoltà per motivi diversi e con ambizioni ben lontane. La ‘Dea’ è distante dalla zona Champions, mentre i lagunari vengono da ben 6 ko di fila e rischiano di salutare subito la categoria. Una partita che su queste premesse potrebbe quindi giocarsi tanto sui nervi, con un gioco spezzettato e meno piacevole del previsto, con i padroni di casa in particolare che dovranno fare attenzione all’enorme voglia di riscatto di Zapata e soci, desiderosi di tornare in gol con costanza per portare a casa il bottino pieno. Difficile infatti immaginare un’altra partita senza almeno due reti per i nerazzurri di Gasperini.

Il sabato di Serie A si chiuderà infine con la partita serale tra Verona e Sampdoria che alla luce della crisi attuale e della classifica deficitaria rischia di divenire spartiacque fondamentale per la truppa di Marco Giampaolo che inizia a vedere scricchiolare la propria panchina. Un cambio con D’Aversa che per ora non ha pagato i dividendi giusti, e che con un eventuale successo di un Verona favorito alla vigilia del match, rischia di mettere seriamente pepe sul finale di stagione della Samp.