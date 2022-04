Inzaghi contraddice Allegri e annuncia pre Roma: “Brutto infortunio, non ci sarà”

L’Inter ospiterà domani la Roma dell’ex Mourinho a San Siro: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

L’Inter è tornata a correre dopo il blitz dell’Allianz Stadium contro la Juventus: quattro successi consecutivi, ultimo il roboante 3-0 rifilato al Milan nella semifinale di Coppa Italia.

Proprio contro i cugini di Pioli continuerà il duello scudetto, con i nerazzurri che nell’anticipo di domani a San Siro troveranno di fronte la Roma dell’ex Mourinho, forse nell’ultimo vero ostacolo nella corsa al titolo a cinque giornata dal termine. Come di consueto, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa davanti ai giornalisti alla vigilia della sfida di domani contro i giallorossi: Calciomercato.it ha seguito live le dichiarazioni del tecnico interista.

ROMA – “Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, è in un ottimo momento ed è allenata da un grande allenatore che tutti noi conosciamo e che sta facendo bene anche a Roma. Per noi domani è una partita molto importante, sarà come una finale. Non perdono in campionato da tanto tempo, stanno avendo un grande rendimento. Servirà una gara quasi perfetta per conquistare i tre punti”.

FORMAZIONE – “Correa ha fatto un’ottima partita col Milan, abbiamo l’allenamento di oggi pomeriggio e domani l’ultima sgambata. Valuterò lo stato di ogni giocatore: sono tutti disponibili tranne Vidal che ha avuto una brutta distorsione nel derby. Deciderò domani”.

CORSA SCUDETTO – “Ci ha dato tanta fiducia e tanta convinzione la vittoria nel derby contro il Milan in Coppa Italia. Adesso siamo tutte lì per lo scudetto, servirà un finale di campionato all’altezza per vincere il campionato. Anche nei momenti difficili non ci siamo mai disuniti”.

IMPEGNI RAVVICINATI – “Sarà un finale di stagione intenso, abbiamo tanti impegni ravvicinati. Dobbiamo lasciarci subito alle spalle il derby, dobbiamo pensare di partita in partita. Domani dobbiamo fare una gara di corsa contro un’ottima squadra: da qui alla fine troveremo squadre diverse come caratteristiche che ci creeranno delle difficoltà”.

Inter-Roma, Inzaghi: “Adesso tutte finali. Con la Juve non è stata decisiva”

TUTTE FINALI – “Servirà lucidità per preparare tante partite, ma ci siamo preparati quest’anno e ci siamo abituati. Giocheremo oltre 55 partite in tutte le competizioni: da qui alla fine ci aspettano sei finali in campionato, oltre alla finalissima di Coppa Italia con la Juventus”.

RECUPERO COL BOLOGNA – “La partita di Bologna avremmo voluto giocarla prima, la pandemia non ce l’ha permesso e si è accavallata adesso. Servirà restare sul pezzo, ma ho la fortuna di avere giocatori che sanno affrontare questi momenti intensi sul piano mentale”.

PAROLE ALLEGRI – “La vittoria contro la Juventus non è stata decisiva. Importante sì perché arrivava in un momento delicato per noi, però è dall’8 luglio che i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro. Vogliamo finire questo mese nel migliore dei modi, sapendo che il percorso è stato lungo e faticoso e così sarà anche in questo finale di stagione. La mia speranza è di avere tutti a disposizione”.

CENTROCAMPO – “Gagliardini e Vecino hanno giocato meno però sono due giocatori che si allenano perfettamente ogni giorno, ci daranno una grandissima mano da qui alla fine. Senza dimenticare Vidal che ha fatto tante partite dall’inizio o a gara in corso e che purtroppo nel derby ci ha lasciato una caviglia. Speriamo che il suo infortunio sia più breve del previsto e che possa rientrare già a Bologna”.

POLEMICHE ARBITRALI – “Abbiamo una classe arbitrale che è la migliore in Europa, siamo fortunati ad avere questi arbitri. Possono sbagliare loro, come possiamo sbagliare noi allenatori e i giocatori. Episodi a favore e contrari alla fine si pareggiano nel corso di una stagione”.

GOSENS E PERISIC – “Ho la fortuna di allenare Gosens e Perisic, stanno bene tutti e due in questo momento. Hanno giocato insieme contro il Verona, quando ho alzando Perisic a fare l’attaccante. Ivan può giocare anche a destra ma in quel ruolo Dumfries e Darmian mi danno ottime garanzie. Di volta in volta farò le scelte più funzionali alla squadra e all’avversario che affrontiamo. E’ una grandissima fortuna averli a disposizione”.