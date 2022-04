Fiorentina, il post-Odriozola arriva dalla Francia

La Fiorentina ragiona su un nuovo terzino destro: il post Odriozola potrebbe arrivare dal campionato francese

Arrivato in estate dal Real Madrid in prestito secco, Alvaro Odriozola potrebbe lasciare Firenze al termine della stagione. Nell’affare che ha portato il terzino spagnolo alla Fiorentina non è infatti previsto un diritto di riscatto. La società toscana proverà a parlarne con il Real Madrid, ma nel frattempo si sta guardando intorno.

Il costo del cartellino di Odriozola potrebbe essere troppo alto e non è detto che il terzino basco finisca sul mercato. Le ‘Merengues’ potrebbero infatti decidere di trattenerlo in rosa. Intanto il club viola starebbe monitorando nello specifico alcuni nomi dalla Ligue 1.

Fiorentina, Sambia per la difesa

Il profilo maggiormente seguito dalla dirigenza viola è quello di Junior Sambia. Il terzino del Montpellier, classe 1996 sarebbe una grande occasione a costo zero per la società toscana. Sambia, infatti, è sotto contratto con la società arancio-blu fino al prossimo 30 giugno. Il giocatore di origini centrafricane non ha ancora rinnovato il contratto e il suo addio appare ormai certo.

Lo sottolinea ‘Le 10 Sport’, che riferisce come il giocatore francese piaccia molto anche all’Olympique Marsiglia e al Crystal Palace. Una concorrenza dura per la viola, che deve quindi cercare di muoversi rapidamente per bruciare le dirette avversarie. Nel frattempo la dirigenza studia anche un possibile secondo colpo dalla Francia. Piace e non poco il centrale difensivo Lilian Brassier, classe 1999 del Brest, difensore centrale in grado di giocare anche come terzino sinistro, sotto contratto sino al 2024.