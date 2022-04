ESCLUSIVO | Colpo tedesco a costo zero per il Parma

Nome nuovo in ottica calciomercato Parma. Per la prossima stagione il presidente Krause punta sul tedesco Cetin in scadenza di contratto

Le due sconfitte consecutive contro Brescia e Ascoli hanno condannato il Parma ad almeno un altro anno di purgatorio in Serie B. A tre giornate dalla fine della regular season, infatti, i ducali non possono più raggiungere aritmeticamente la zona plyaoff.

E allora la dirigenza gialloblu inizia già a programmare la prossima stagione. Possibile che il presidente Krause operi una nuova rivoluzione, a partire dalla guida tecnica, con Iachini che non dovrebbe essere confermato. Ma anche la rosa del Parma vedrà molti cambiamenti. In tale ottica, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club emiliano ha messo gli occhi su Sahverdi Cetin. Si tratta di un centrocampista tedesco di chiari origini turche classe 2000 che milita attualmente proprio in Turchia con la maglia dell’Ankaragucu. Il contratto in scadenza a giugno lo rende appetibile a diverse squadre oltre al Parma, che dovrà fronteggiare la concorrenza dei club tedeschi, turchi ed olandesi.