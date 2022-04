Via libera per la cessione: la Juve trova il nuovo partner di Vlahovic

La Juventus è alla ricerca del nuovo compagno d’attacco di Dusan Vlahovic, oggi una svolta: via libera alla cessione da parte dell’allenatore

I bianconeri in estate rivoluzioneranno il proprio attacco e la decisione di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala va letta in questa direzione: uno dei grandi colpi estivi sarà il nuovo partner di Dusan Vlahovic.

Il bomber serbo sarà il centro attorno a cui orbiterà l’attacco della Juventus, l’anno prossimo e nelle prossime stagioni. Riuscire a trovare un giocatore che abbia le caratteristiche giuste e che possa essere raggiungibile sul mercato non sarà una questione semplice da sbrogliare. In tutto questo, ‘Madama’ non ha ancora preso una decisione definitiva su Alvaro Morata, il cui prestito biennale terminerà il prossimo giugno ed il riscatto con l’Atletico Madrid è fissato a 35 milioni di euro. Una svolta potrebbe essere arrivata dall’Inghilterra, con il tecnico che avrebbe dato il via libera alla cessione.

La Juventus pensa a Rashford per l’attacco | Via libera di ten Hag

Uno dei nomi valutati dalla Juventus per il proprio attacco è quello di Marcus Rashford, il cui contratto con il Manchester United è in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ceduto a cifre ragionevoli. La svolta sul futuro dell’attaccante inglese potrebbe essere arrivata: oggi i ‘Red Devils’ hanno annunciato ufficialmente che ten Hag sarà il prossimo allenatore. Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il tecnico olandese nei colloqui con la dirigenza britannica avrebbe dato il suo benestare alla cessione di Rashford.

Una buona notizia per la Juventus, che potrebbe formare una grande coppia d’attacco con Vlahovic e un bel tridente con Federico Chiesa, ma che arriva accompagnata ad una notizia negativa. Sempre secondo il quotidiano catalano, infatti, il Barcellona si sarebbe convinto a provare un nuovo assalto a Marcus Rashford. I blaugrana, tuttavia, stanno valutando diversi profili e la Juventus avrebbe ancora spazio di manovra. A 24 anni, l’attaccante inglese può rappresentare una grande occasione.