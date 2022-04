Niente Juventus per Milinkovic-Savic: destinazione impensabile

Addio Milinkovic-Savic, nel suo futuro non ci sarebbe la Juventus, bensì una destinazione che ha dell’incredibile

Manca solo un gol per arrivare in doppia cifra anche nelle reti segnate. Sergej Milinkovic-Savic è già andato a segno in 9 occasioni e ha messo a referto anche 10 assist. Cifre super per quello che da molti addetti ai lavori è ritenuto il miglior centrocampista della Serie A. La Lazio se lo tiene stretto, ma il suo contratto fino al 2024 potrebbe obbligare il club biancoceleste a cedere il serbo in estate.

Trattare con la Lazio e con il presidente Lotito non è certamente facile, ma tanti club sarebbero pronti a bussare alla porta della squadra capitolina. Milinkovic-Savic resta il sogno della Juventus, che dopo Vlahovic spera di poter portare a Torino anche il compagno di nazionale. Una mossa non semplice, perché appare quasi impossibile l’addio del centrocampista se non dovessero arrivare offerte superiori ai 70 milioni di euro.

Clamoroso Milinkovic-Savic, spunta il Fulham

Nel futuro del centrocampista nato in Spagna potrebbe però esserci una destinazione clamorosa. Come afferma ’90min’, sulle tracce del giocatore della Lazio ci sarebbe il Fulham. Il club londinese, che ha già conquistato la matematica promozione in Premier League, è particolarmente ambizioso e ha alle spalle una proprietà particolarmente solida guidata dal miliardario pakistano naturalizzato statunitense Shahid Khan.

Il Fulham ha certamente le possibilità per formulare un’offerta importante alla Lazio e questo rappresenta un ostacolo importante per la Juventus. Molto però dipenderebbe anche dalla volontà del calciatore e capire se possa essere intenzionato a sposare un progetto di una società ambiziosa ed economicamente forte, ma tutta da costruire. A cercare di convincere il giocatore ci sarebbe l’amico e connazionale Aleksandar Mitrovic: il centravanti serbo starebbe infatti spingendo fortemente per fare in modo che Milinkovic-Savic possa accettare la destinazione inglese. Un ulteriore ostacolo dunque per il club bianconero, che in estate potrebbe trovarsi di fronte a tante difficoltà nella corsa al centrocampista classe 1995.