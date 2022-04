Serie A, gli arbitri della 34/a giornata: le scelte per Inter-Roma e Lazio-Milan

Sono state diramate questa mattina le designazioni arbitrali relative alla 34/a giornata di Serie A. Curiosità per i due big match

Archiviate le semifinali di Coppa Italia torna in auge il campionato di Serie A con le sfide della 34/a giornata che daranno un altro colpo decisivo nella corsa ai traguardi importanti. Dallo scudetto alla salvezza, i verdetti attendono ancora di essere emessi e questo weekend potrebbe rappresentare uno spartiacque importante.

Ad attirare l’attenzione più di tutti è il doppio incrocio sull’asse Milano-Roma, con l’Inter che ospiterà la compagine giallorossa e il Milan che sarà di scena nella capitale contro la Lazio di Maurizio Sarri. Doppio incrocio che vale tantissimo nella corsa scudetto vista la distanza ravvicinata in classifica tra rossoneri e nerazzurri (che presto peraltro recupereranno la sfida col Bologna). A dirigere la gara di San Siro sarà il giovane Sozza, mentre per l’Olimpico è stato scelto Guida. Per il Napoli in trasferta ad Empoli ci sarà invece Marinelli.

Ecco tutte le designazioni arbitrali della 34/a giornata di Serie A:

TORINO – SPEZIA Sabato 23/04 h. 15.00

GHERSINI

BOTTEGONI – VECCHI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: BACCINI

VENEZIA – ATALANTA Sabato 23/04 h. 15.00

FOURNEAU

LONGO – BERCIGLI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

INTER – ROMA Sabato 23/04 h. 18.00

SOZZA

CARBONE – BINDONI

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI

H. VERONA – SAMPDORIA Sabato 23/04 h. 20.45

AYROLDI

DI VUOLO – MORO

IV: MERAVIGLIA

VAR: AURELIANO

AVAR: DI IORIO

SALERNITANA – FIORENTINA h. 12.30

MASSA

TEGONI – COLAROSSI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONDIN

BOLOGNA – UDINESE h. 15.00

SANTORO

GIALLATINI – PRETI

IV: ROBILOTTA I.

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI PAOLO

EMPOLI – NAPOLI h. 15.00

MARINELLI

LO CICERO – MASTRODONATO

IV: COLOMBO

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

GENOA – CAGLIARI h. 18.00

VALERI

ALASSIO – ROCCA

IV: COSSO

VAR: ABISSO

AVAR: RANGHETTI

LAZIO – MILAN h. 20.45

GUIDA

MELI – PERETTI

IV: PICCININI

VAR: ORSATO

AVAR: ZUFFERLI

SASSUOLO – JUVENTUS Lunedì 25/04 h. 20.45

MARESCA

LIBERTI – PRENNA

IV: MIELE G.

VAR: AURELIANO

AVAR: GALETTO