Febbre da Roma, biglietti polverizzati per il Leicester: è già doppio sold out

I tifosi della Roma rispondono ancora una volta presenti. L’ottimo girone di ritorno della squadra di Mourinho ha portato i giallorossi a giocarsi anche l’accesso a una finale europea, la Conference League, nella doppia sfida contro il Leicester di Brendan Rodgers.

Già nei minuti successivi al 4-0 col Bodo era iniziata la prelazione per gli abbonati, che si è conclusa ieri alle 12. Fino alle 15 la Roma ha aperto un’altra fase con una priority dedicata ancora agli abbonati, che hanno avuto la possibilità di acquistare altri due biglietti a testa, con prezzi molto vantaggiosi, prima dell’apertura della vendita libera.

Roma, in 140 mila per i biglietti | Febbre da Conference League

Così sul sito ufficiale giallorosso le code online sono arrivate fino a 140mila tifosi in attesa, numeri pazzeschi. Un tipo di scelta che mira ulteriormente a valorizzare gli abbonamenti, anche se ovviamente tutti gli altri non hanno apprezzato questa decisione, ritenuta eccessivamente penalizzante per chi non ha la tessera stagionale, in quanto i biglietti rimasti a disposizione per la vendita libera erano poche migliaia e a prezzi molto più alti. Ieri sera restavano solo alcuni biglietti in Monte Mario Top, questa mattina solo in Tribuna d’Onore.

Poco fa la Roma ha annunciato il sold out dello Stadio Olimpico, per cui ci saranno 65mila spettatori nella sfida del 5 maggio contro il Leicester. È la terza volta dopo Roma-Bodo e Roma-Salernitana. E a ulteriore testimonianza dell’affetto e l’entusiasmo incredibili attorno alla squadra di Mourinho, questa mattina sono andati polverizzati anche i biglietti per Leicester-Roma del 28 aprile: in mezz’ora esauriti i 1600 biglietti a disposizione dei tifosi giallorossi. Nella capitale si sente odore di grande chance, sollevare un trofeo europeo dopo 60 anni (la Coppa delle Fiere, non riconosciuta però dall’Uefa) sarebbe storico.