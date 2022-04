Decisione ufficiale di Mourinho prima di Inter-Roma

Sabato andrà in scena Inter-Roma, match decisivo per la corsa Scudetto e per la Champions League. Arriva la decisione di Mourinho a due giorni dalla partita

Già domani sarà vigilia di Inter-Roma. Una partita importante sia per i nerazzurri, che vogliono vincere per continuare a sognare lo Scudetto, sia per i giallorossi, che credono ancora nella qualificazione in Champions League.

Come è evidente, il match di San Siro, in programma sabato alle ore 18.00, avrà le attenzioni di tutta Italia. Sarà chiaramente una partita speciale, soprattutto, per Jose Mourinho, che farà ritorno, in quella che è stata la sua casa. L’uomo del ‘triplete’ sarà nuovamente a San Siro, dopo esserci stato nel match di Coppa Italia, dove è stato accolto dagli applausi.

Sarà sicuramente così anche dopodomani ma sarà impossibile conoscere le sue sensazioni, le sue emozioni. Mourinho, infatti, non prenderà parte alla consueta conferenza stampa della vigilia. Non è la prima volta che accade ma la decisione del portoghese sta già facendo tanto parlare.