Niente Roma e Milan, scippo a zero dalla Premier

Roma e Milan rischiano la beffa: niente acquisto a colpo zero, il suo futuro sembra essere in Premier League

Tra i nomi più interessanti del panorama europeo come possibile colpo a costo zero c’è certamente Boubacar Kamara. Per rapporto qualità-prezzo, il giovane francese è certamente uno dei profili più ambiti. Classe 1999, duttilità nel saper giocare sia davanti che al centro della difesa, forte fisicamente e già con tanta esperienza internazionale sulle spalle.

Per questo sia Milan che Roma hanno seguito molto i progressi del giocatore di origini senegalesi, che a fine stagione si libererà a zero dall’Olympique Marsiglia. Le caratteristiche del giocatore e le condizioni contrattuali, oltre che Milan e Roma, hanno attirato l’interesse di tanti altri club.

Milan e Roma, Kamara verso l’Aston Villa

Tante infatti sono le società interessate al transalpino, ma una sembra aver sbaragliato la concorrenza. Ne sono convinti dalla Francia, che sottolineano come l’Aston Villa sia infatti in pole position nella corsa al giocatore. Lo riferisce l’emittente transalpina ‘Rmc Sport’: Steven Gerrard avrebbe infatti promosso a pieno l’arrivo del centrocampista, recandosi tra l’altro personalmente a Marsiglia per poter visionare di persona il giocatore.

Sulle tracce del ragazzo ci sono anche Atletico Madrid, Bayern Monaco e Manchester United. Proprio gli spagnoli sembravano i favoriti nella corsa al giocatore, apprezzatissimo da Simeone. Negli ultimi giorni però l’Aston Villa avrebbe sorpassato la concorrenza, proprio grazie al forte pressing di Steven Gerrard, tecnico dei ‘Villans’. Si fa dunque dura per Milan e Roma, che appaiono ormai defilate nella corsa al transalpino.