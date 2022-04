CM.IT | Juventus e Milan si sfidano per il gioiello della Serie A

Juventus e Milan sono alla ricerca di un rinforzo in difesa per il prossimo mercato: occhi sul nuovo gioiello della Serie A

La stagione è entrata nelle battute conclusive, ma mai come quest’anno saranno fondamentali per le vittorie dei trofei: poi spazio al mercato per gettare le basi della prossima annata. Juventus e Milan potrebbero avere un obiettivo comune.

Sia i bianconeri che i rossoneri, tra i vari rinforzi che hanno sulla propria agenda, sono intenzionati a mettere a segno un grande colpo in difesa. Come raccontato su queste pagine, la Juventus continua a lavorare su Antonio Rudiger, ma potrebbe anche virare su un’alternativa più economica e più di prospettiva. Sulla propria strada, però, ‘Madama’ potrebbe incappare nel Milan di Maldini: nel mirino c’è Arthur Theate.

CM.IT | Theate brilla in Serie A: ‘stregate’ anche Milan e Juventus

Arrivato in prestito dall’Ostenda, con un diritto di riscatto da 6 milioni di euro che verrà esercitato in estate, Arthur Theate ha conquistato Sinisa Mihajlovic e tutto il Bologna. Ora, potrebbe arrivare la chiamata di una big. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, Juventus e Milan avrebbero messo gli occhi sul centrale belga classe 2000 e una sua eventuale cessione non sarebbe da escludere in estate. Lo scorso novembre ha anche esordito con la nazionale maggiore del Belgio, a 21 anni e 5 mesi: il suo percorso di crescita, tuttavia, è appena iniziato.

Per caratteristiche, piede mancino con la capacità di giocare anche come terzino sinistro all’occorrenza, sarebbe il partner ideale sia per Matthijs de Ligt sia per Tomori. La sua crescita sotto la guida di Sinisa Mihajlovic è evidente, tanto che ha saputo fermare sia i bianconeri che i rossoneri nelle ultime sfide in campionato. Per riuscire a convincere i ‘Felsinei’ a lasciarlo partire servirà un’offerta intorno ai 15/20 milioni di euro, ma la valutazione del classe 2000 cresce col passare delle giornate. Tra le grandi sorprese di questa Serie A, infatti, Arthur Theate è una di quelle più luminose: nel suo futuro potrebbe esserci subito una big.