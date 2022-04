Ha finalmente convinto Allegri e la Juve: ma c’è l’ombra di Paratici

La Juventus strappa la qualificazione alla finale di Coppa Italia, dove incontrerà l’Inter nella finale di Roma. C’è un giocatore che ha fatto cambiare idea ad Allegri

La Juventus si risolleva dopo le ultime prestazioni poco brillanti e stacca il pass per la finale di Coppa Italia a spese della Fiorentina.

Massimiliano Allegri va a caccia dell’ennesimo trofeo alla guida dei bianconeri, l’unico obiettivo rimasto alla portata della ‘Vecchia Signora’ dopo le delusioni tra campionato e Champions League. Vlahovic e compagni vogliono blindare la più presto il quarto posto in Serie A, prima di concentrarsi sulla finalissima di coppa a Roma nel Derby d’Italia al cospetto dei rivali dell’Inter.

Nonostante un centrocampo rattoppato, Allegri è riuscito a trovare le contromisure giuste a livello tattico per ovviare all’emergenza e avere la meglio sulla Fiorentina del rampante Italiano. Bernardeschi ritrovato, Danilo jolly sempre più prezioso, ma a spiccare è stato soprattutto Adrien Rabiot nella mediana della Juventus. Intercetti, galoppate e inserimenti pericolosi per il nazionale francese, finalmente un fattore nell’undici bianconero.

Le critiche sono alle spalle, con l’ex PSG che ha alzato decisamente il livello delle sue prestazioni nell’ultimo periodo. Da esubero ad elemento fondamentale, questa la parabola di Rabiot elogiato anche dallo stesso Allegri ieri nella conferenza stampa post-partita: “Ha fatto una buonissima partita, ultimamente sta crescendo e stasera ci ha messo gli inserimenti giusti. Mi dispiace solamente per il gol annullato“, ha sottolineato il mister livornese.

C’è Paratici tra Rabiot e il rinnovo con la Juventus

In questo scenario prevedere un eventuale rinnovo del classe ’95 non sarebbe utopia, visto anche il contratto in scadenza tra un anno. Rabiot è un profilo che piace allo stesso Allegri che potrebbe spingere per la permanenza del centrocampista a Torino. Le recenti prove di Rabiot stanno soddisfacendo anche la dirigenza (caloroso tra l’altro l’abbraccio negli spogliatoi a fine gara con il presidente Agnelli) che valuterebbe quindi un prolungamento del giocatore oltre il giugno 2023. A cifre ovviamente più basse rispetto a quelle attuali, considerando l’oneroso ingaggio da 7 milioni di euro netti che percepisce al momento sotto la Mole.

Da non scartare però a priori un eventuale futuro lontano dalla Juventus e un ritorno di fiamma dell’estimatore Fabio Paratici. L’ex CFO lo ha portato in bianconero nell’estate 2019 e potrebbe tentare un’offensiva stavolta per farlo sbarcare al Tottenham alla corte di Conte. Rabiot non è incedibile nelle logiche di mercato degli uomini della Continassa e un’offerta intorno ai 15 milioni andrebbe a soddisfare la ‘Vecchia Signora’. Nulla di concreto comunque al momento: ad oggi Rabiot ‘galoppa’ verso una possibile conferma alla corte di Allegri.