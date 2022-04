Cessione Inter a sorpresa, Marotta lo vende al triplo del prezzo

L’Inter in estate potrebbe dover ricorrere ancora a delle cessioni, ma l’addio avrebbe davvero del sorprendente: lo vendono al triplo

I nerazzurri sembrano essere usciti dalla crisi, di prestazioni e risultati, che li stava mettendo attanagliando in questo 2022 e ora possono vincere tutto in Italia: in estate, però, potrebbero arrivare nuove cessioni.

Da ieri sera conosciamo quale sarà la prossima finale di Coppa Italia, che a Roma ospiterà il Derby d’Italia: Inter e Juventus non si incontravano nella finale di questa manifestazione dal 1965. Nonostante le possibili vittorie, come ribadito anche da Marotta a più riprese, il club meneghino potrebbe dover ricorrere nuovamente a delle cessioni sul prossimo mercato. Nulla di sorprendente in questo, ma l’uomo che potrebbe lasciare Simone Inzaghi invece rappresenterebbe una vera novità: così come la destinazione. Primi sondaggi del Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Dumfries può partire per 40 milioni | Bayern e Tottenham sondano il terreno

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, non sarebbe da escludere una cessione di Denzel Dumfries ad un solo anno dal suo arrivo a Milano. Dopo un primo periodo di assestamento, infatti, l’olandese ha preso le misure con il campionato italiano e ha mostrato tutte le sue qualità. Sempre secondo il quotidiano piemontese, poi, Bayern Monaco e Tottenham avrebbero già effettuato dei sondaggi esplorativi con il club meneghino per l’ex PSV. I nerazzurri potrebbero riuscire a cederlo al triplo rispetto a quanto l’hanno pagato in estate: super plusvalenza di Marotta.

L’Inter non avrebbe chiuso la porta ad una sua eventuale cessione e per un’offerta da 35/40 milioni di euro la dirigenza meneghina sarebbe intenzionata a lasciarlo partire. L’altro nome caldo per una possibile cessione, poi, è sempre quello di Lautaro Martinez. L’argentino ha molto mercato e potrebbe permettere ai nerazzurri di fare una grande plusvalenza, considerando che la valutazione del ‘Toro’ si aggira intorno ai 70/80 milioni di euro. In attesa di conoscere il futuro dell’argentino, Dumfries potrebbe seguire le orme di Hakimi.