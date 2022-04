Roma, entusiasmo e coda pazzesca: oltre 100 mila in attesa

L’entusiasmo è sempre più incontenibile per quanto riguarda la Roma e il finale di stagione. Oltre 100 mila persone in attesa, ecco cosa sta succedendo

La Roma viaggia sulle ali di José Mourinho e del campo. Perché, dopo diverse cadute e sussulti, ora i giallorossi sembrano aver trovato continuità e gli obiettivi sono sempre più importanti.

Il poker rifilato al Bodo/Glimt ha spalancato le porte della semifinale contro il Leicester. Un appuntamento attesissimo e in cui i tifosi vogliono veramente comportarsi da dodicesimo uomo in campo. Ne è chiara dimostrazione quanto sta accadendo nelle ultime ore. Moltissimi tifosi oggi stanno cercando di acquistare i biglietti per esserci e sostenere la squadra, come successo anche nei quarti di finale. L’entusiasmo è sempre più tangibile e ora possiamo anche dimostrarlo.

Roma, cresce l’entusiasmo: i biglietti si stanno polverizzando

I biglietti per la semifinale di Conference League, in programma giovedì 5 maggio, stanno praticamente per andare sold out. C’è la prelazione per gli abbonati, i quali possono comprare anche due ticket extra, poi ovviamente la vendita liberi. E in questo caso sta avvenendo un vero e proprio putiferio. La richiesta è mostruosa, tanto che sono ben oltre 100 mila i tifosi in attesa per acquistare i biglietti. Un entusiasmo incredibile che i supporters giallorossi si augurano possa valere direttamente la finale di Conference League.