Gol da saluti finali: la risposta di Bernardeschi nel post gara

Le dichiarazioni di Federico Bernardeschi al termine di Juventus-Fiorentina, match vinto dai bianconeri per 2 a 0

La Juventus vince e vola in finale di Coppa Italia. Dopo l’1 a 0 dell’andata, la Fiorentina di Italiano perde anche nel match di ritorno.

A decidere la partita sono stati i gol di Bernardeschi e Danilo. Proprio l’esterno italiano ha parlato, a caldo, al fischio finale: “È un gol importante, sono contento – afferma ai microfoni di Mediaset – Erano tre mesi che non giocavo, ho avuto un infortunio complicato e l’ho superato bene. L’importante è che siamo andati in finale. Ci serviva una serata così. Inter in finale? Le squadre più forti arrivano in fondo, l’Inter è una grandissima squadra, come noi”.

Immancabile una battuta sul futuro – “È un gol da saluti finali? Assolutamente no, c’è una stagione da finire, ci sono obiettivi da raggiungere e questo è ciò che conta”.