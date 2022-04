Bernardeschi più Danilo, la Juventus concede il bis e vola in finale

Bernardeschi più Danilo: alla Juventus ha la meglio della Fiorentina e accedere alla finale di coppa Italia, 2-0 il risultato

Sarà tra Inter e Juventus la finale di coppa Italia 2021/2022: dopo i nerazzurri, anche i bianconeri staccano il pass per l’atto conclusivo del torneo.

Contro la Fiorentina il ritorno finisce 2-0 grazie alla rete nel primo tempo di Bernardeschi, bravo ad approfittare di un’uscita a vuoto di Dragowski, e di Danilo nel finale

Due gol in un match nel quale la Fiorentina ha avuto il pallino del gioco, lasciando però spazio alle ripartenze bianconere. Proprio su una di queste è arrivata la zampata di Bernardeschi che ha fatto incanalare il match sui binari preferiti da Allegri. La Viola ha provato a riaprire il discorso qualificazione ma senza troppa incisività in avanti. Anzi è la Juventus ad andare al gol: prima con Rabiot, annullato però per fuorigioco, poi nel recupero con Danilo. E’ 2-0 e la Juventus può volare in finale.

JUVENTUS-FIORENTINA 2-0: 32′ Bernardeschi (J), 94′ Danilo (J)