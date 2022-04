UFFICIALE la sua assenza: ‘Tegola’ per Allegri

Era diffidato, il giocatore ammonito salterà l’eventuale finale, contro l’Inter. Massimiliano Allegri non potrà contare su di lui

Sono costati cari i minuti di recupero alla Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri, passati in vantaggio, contro la Fiorentina, grazie ad un super gol di Bernardeschi, hanno perso un calciatore per l’eventuale finale.

Se la squadra piemontese dovesse raggiungere l’Inter a Roma, lo farà senza De Sciglio. Il terzino ex Milan, diffidato, è stato ammonito per un fallo al 47′. Un fallo che farà scattare la squalifica per il giocatore in vista della partita dell’11 maggio contro i nerazzurri.