Inter-Milan ha un effetto immediato: scelto il nuovo bomber

Inter-Milan ha dato un verdetto importante, quello della finalista di Coppa Italia. La ricaduta è immediata anche per quanto riguarda il calciomercato

Non si molla un centimetro. E come si potrebbe, in un finale di stagione che non vedrà in campo il massimo del talento e della qualità a livello europeo, ma che comunque si preannuncia più che avvincente.

In prima fila, questa volta, ci sono Inter e Milan, Milan e Inter. Ancora loro, sempre loro, ma non è stata una regola negli ultimi due decenni, anzi. Ieri l’ennesimo round e stavolta la vincitrice è stata netta ed è stata nerazzurra. Un 3-0 che di attenuanti ha ‘solo’ i torti arbitrali, quel gol tolto a Ismael Bennacer e con l’ausilio del Var (non senza dubbi). Ora si guarda avanti e a un finale di stagione che ai rossoneri potrebbe regalare lo scudetto, dopo anni di astinenza. Però, occhio anche un po’ più in là al calciomercato. Ieri, per l’ennesima volta, il Milan non ha segnato, rendendo evidente la necessità di un nuovo bomber e di alto livello.

Calciomercato Milan, i tifosi scelgono Darwin Nunez

La corsa, dunque, è già partita e potrebbe presto portare a un nuovo bomber in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli. Oggi abbiamo chiesto ai nostri utenti su Twitter chi sarebbe l’attaccante ideale per rinforzare il reparto offensivo. Tra le opzioni in ballo, c’è stato un vero e proprio plebiscito: ha vinto Darwin Nunez con il 64,1%, molto più di Gabriel Jesus (fermo al 17,2%) e Gianluca Scamacca (15,6%). Staccato Jonathan David. Il bomber del Benfica quest’anno ha dato dimostrazione di essere tra i migliori in circolazione a suon di gol magistrali, anche in Champions League. Il futuro è tutto da decidere, ma servirà comunque un’offerta importantissima per arrivare all’attaccante. Intanto, tra un sogno e l’altro, vi mostriamo di seguito l’esito del sondaggio.