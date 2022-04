DIRETTA Serie A, Udinese-Salernitana | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra l’Udinese di Cioffi e la Salernitana di Nicola in tempo reale

L’Udinese ospita la Salernitana in una gara valida come recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata, non disputata a dicembre causa Covid.

Da una parte i bianconeri di Cioffi vanno a caccia della quarta vittoria di fila dopo quelle contro Cagliari, Venezia ed Empoli per superare quota 40 punti e scavalcare il Torino all’undicesimo posto. Dall’altra i granata di Nicola vogliono dare seguito al successo ottenuto contro la Sampdoria per agganciare Venezia e Genoa, abbandonando così l’ultima posizione in solitaria. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Udinese-Salernitana

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. All. Cioffi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, Ederson, L. Coulibaly, Bohinen, Ranieri; Bonazzoli, Ribery. All. Nicola

CLASSIFICA: Milan punti 71, Inter* 69, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina* 56, Atalanta* 51, Verona 48, Sassuolo 46, Torino* 40, Udinese** 39, Bologna* 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Genoa 22, Venezia* 22, Salernitana** 19.

*Una partita in meno

**Due partita in meno