Diretta Juventus-Fiorentina | Formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Juventus-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia

Reduce dal deludente pareggio interno contro il Bologna, la Juventus scende in campo questa sera per guadagnarsi l’ultima possibilità di conquistare un trofeo in questa stagione. Dopo la vittoria di misura dell’andata contro la Fiorentina, la squadra bianconera può accontentarsi anche di un pareggio per raggiungere l’Inter in finale, ma contro una formazione in salute come quella viola è vietato fare calcoli.

Protagonista di un ottimo campionato, la compagine allenata da Vincenzo Italiano cerca l’acuto definitivo per mettere la classica ciliegina sulla torta. Le tre vittorie consecutive in Serie A hanno dato grande entusiasmo ai gigliati, scossi tuttavia dal grave infortunio al ginocchio subito da Gaetano Castrovilli. Nei due precedenti stagionali contro Massimiliano Allegri, l’ex allenatore dello Spezia ha perso per 0-1, subendo la rete nei minuti di recupero in entrambi i casi. In generale, nei 4 precedenti contro la Juve, il tecnico viola ha collezionato 4 sconfitte. Statistiche da incubo che i toscani proveranno a smentire nella sfida di questa sera. Calciomercato.it seguirà la partita dell’Allianz Arena in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Saponara, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano