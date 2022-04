Ultimatum Juventus, c’è già l’accordo verbale

Ultimatum e data fissata per la decisione sul futuro del big: si parla inoltre di un accordo verbale già raggiunto. L’indiscrezione in casa Juventus

La Juventus torna in campo questa sera per raggiungere l’Inter in finale di Coppa Italia. Di fronte, all’Allianz Stadium, ci sarà la Fiorentina di Italiano reduce da un’importante striscia positiva in campionato.

Nel frattempo, continuano a circolare rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardanti anche il club bianconeri. Uno dei nomi più caldi del momento è quello di Antonio Rudiger, che è ancora in scadenza di contratto e in bilico al Chelsea. “Al momento sono qui, ho sempre detto che qui sono contento e vedremo cosa fare in futuro. L’Italia? Sono stato bene”. L’ex Roma ha recentemente parlato così del suo futuro, mentre Tuchel prova a tenerselo stretto e resta fiducioso: “Se fossi in qualsiasi altro club cercherei di incontrarlo e parlarci. Ma al momento è un nostro giocatore e abbiamo buone possibilità che resti qui da noi, una volta che la situazione sarà sistemata. Ora abbiamo le mani legate, non possiamo negoziare con lui o i suoi agenti, ma ho fiducia sulla sua permanenza”.

Calciomercato Juventus, accordo verbale per Rudiger: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, Rudiger avrebbe dato un ultimatum al Chelsea: il difensore tedesco deciderà il proprio futuro entro maggio. Decisivi potrebbero dunque essere i prossimi dieci giorni. Nel frattempo, stando a ‘TribalFootball’ il giocatore avrebbe già raggiunto un accordo verbale col Real Madrid. Sul piatto un importantissimo contratto quadriennale. La Juventus è avvisata.