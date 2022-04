Il Bayern lo mette in vendita: Allegri lo soffia al Milan

Il Bayern Monaco è pronto a mettere il centrocampista in vendita: 15 milioni per sbarcare in Italia

Lo scorso anno aveva realizzato otto gol e quattro assist in 27 partite di Bundesliga. Non solo i numeri, però, avevano portato diverse squadre ad interessarsi a Marcel Sabitzer.

Il calciatore austriaco, capace di giocare in più ruoli, tra centrocampo e attacco, era stato accostato con forza a Juventus e Milan. A zero rappresentava un’opportunità importante ma come accade spesso ai migliori giocatori che si metto in mostra in Bundesliga si è trasferito al Bayern Monaco.

La sua avventura con i bavaresi, però, non è stata per nulla esaltante: le presenze non sono mancate ma spesso dalla panchina. Così in 29 partite, tra Champions e campionato, ha realizzato un solo gol.

Per Sabitzer sarebbe arrivata già la bocciatura, tanto che in Germania sono certi che il Bayern Monaco abbia fissato il prezzo della sua cessione per 15 milioni di euro. Un prezzo non certo altissimo. A riportarlo è la Bild.

In prima fila per acquistare l’austriaco ci sarebbero Atletico Madrid e Arsenal ma attenzione alla pista italiana.

Calciomercato, Sabitzer in Italia: più Juve che Milan

Come detto Sabitzer è stato accostato soprattutto al Milan. I rossoneri in estate si muoveranno con forza per migliorare la trequarti. L’austriaco può essere perfetto per legare i due reparti ma più che il Diavolo, che sembra essere concentrato su altro, la destinazione italiana migliore sembra essere la Juventus di Massimiliano Allegri, che farà almeno due colpi a centrocampo.

Servirà un regista, individuato in Jorginho, ma anche un centrocampista tuttofare come può essere Sabitzer.

Il prezzo del giocatore, che lo scorso marzo ha compiuto 28 anni, come detto, è davvero abbordabile e il Decreto Crescita, utilizzabile, potrebbe davvero favore il suo sbarco in Italia.