Conte manda KO Inter e Juve, 50 milioni e doppio scippo

Antonio Conte irrompe in Serie A, doppio ‘sgarbo’ del tecnico del Tottenham: super offerta da 50 milioni di euro

La sconfitta di sabato in casa con il Brighton è arrivata piuttosto inaspettata, a interrompere una lunga striscia di vittorie, ma il Tottenham di Conte resta al quarto posto in Premier League. Destini che si intrecciano, questa sera a Londra, con gli Spurs che, nel derby tra Chelsea e Arsenal, dovranno tifare per i ‘Blues’ per scongiurare l’aggancio in classifica da parte di Arteta e soci nella corsa Champions.

La seconda parte di stagione del Tottenham è stata comunque, al netto dell’inciampo pre-pasquale, piuttosto convincente. Conte spera che l’approdo nella principale competizione europea rappresenti l’abbrivio per costruire una squadra importante sul mercato. E’ noto che, con i soldi della Champions in tasca, verrebbe dato mandato a Paratici di realizzare colpi importanti. Le idee ci sono, sono già piuttosto chiare e in diversi casi portano in Serie A. Con una offensiva che rischia di rovinare i piani delle big nostrane.

Conte fa sul serio, assalto a Bremer e non solo

Al Tottenham piace, e non è un mistero, Gleison Bremer. Per il brasiliano, l’Inter appare in vantaggio, ma in corsa c’è anche il Milan, con Juventus e Napoli per ora ad osservare da lontano. Secondo ‘Tuttosport’, l’offensiva che può sparigliare le carte sarebbe una proposta da parte degli inglesi al Torino di 50 milioni di euro complessivi per i cartellini di Bremer e Singo. A Londra, sono convinti di poterla spuntare mettendo sul piatto una cifra cash, contrariamente alle proposte delle italiane che giocano molto sulle contropartite. Da capire quale sarà la decisione definitiva da parte del presidente granata Urbano Cairo.