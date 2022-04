CMIT TV | Speciale Mercato e Inter-Milan: SEGUI la DIRETTA

Nuovo appuntamento su CMIT TV per lo Speciale mercato e Coppa Italia con Inter-Milan: in diretta su Twitch dalle 17 alle 20

Nuovo appuntamento su CMIT TV, come sempre in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, per lo speciale Coppa Italia con la sfida tra Inter e Milan di questa sera al centro del dibattito. Senza ovviamente perdere di vista il calciomercato, in casa Juventus è scoppiato il caso Del Piero.

Conducono Fabio Tarantino e Riccardo Meloni, affiancati da Marco Giordano e dalla redazione di Calciomercato.it. Con noi, come sempre, tanti ospiti per affrontare al meglio i temi di giornata.